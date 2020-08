Airbnb lõbusad pakkumised: veeda 500 euro eest öö laste mängumajas

49-aastase Kneeni poolt ehitatud majake asub Ludgershallis, Inglismaal ning on umbes 2,4 meetrit pikk ning 1,8 meetri laiune. Pereisa ehitas lastele mängumaja koroonapandeemia ajal kodus olles ja tema hinnangul läks see maksma ligikaudu 4000 eurot. Majal on olemas ka rõdu, liumägi, redel, luugi moodi uks ning isegi internetiühendus.