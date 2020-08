Bigbank hakkas väljastama kuni 20 aastase maksepuhkusega kodulaenu

Erigraafikuga kodulaenu võimaldab Bigbank peredele, kus laenu taotlevad kaks inimest koos, kes on omavahel abielus või vabaabielus ning kasvatavad ühiselt lapsi. Erigraafiku puhul saavad laenajad ise valida, kui pikaks perioodiks erigraafikut soovitakse. Kuna esialgsed laenukohustused on selle puhul väiksemad, võimaldab see perel laenu alguses katta vajadusel ka täiendavaid kohustusi nagu näiteks autoliising.