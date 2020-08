PILDID ⟩ Hispaania arhitektuurilegendi disanitud kortermaja on justkui üks suur optiline illusioon

Eelmisel aastal oma 80. sünnipäeva tähistanud Ricardo Bofill Leví'd peetakse Hispaania üheks olulisimaks arhitektuuri suurkujuks. Üle poole sajandi tegutsenud meistri vöö all on üle tuhande erineva projekti enam kui viiekümnes riigis. Bofilli viljaka karjääri üheks põnevaimaks teoseks on Calpe rannikulinna kaljude kohal kõrguv La Muralla Roja nimeline kortermaja, kirjutab disainiajakiri dezeen.com.