GALERII ⟩ Uue ajastu algus: Ülemiste City avas oma esimesed kodud

Ülemiste Citys tegutseb juba ligi 500 ettevõtet ja 10 000 töötajat. Kolmandik Eesti IT ekspordist tuleb siit ning just see sektor pingutab kõige enam oma talentide nimel. «Rahvusvahelisel tööturul tegutsev talent on valiv ning ootab eest head töökeskkonda ja kiiret sisseelamist – muuhulgas kvaliteetset kodu. Mugavate üürikorteritega aitame oma ettevõtetel talentide nimel konkureerida,» lisas Nõlvak.