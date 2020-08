Andunud fännidele videosilla kaudu varsti sündiva tütre toast ülevaate andnud Perry tundub olevat emaks saamiseks suurepäraselt valmistunud. Väikeses armsas roosaks võõbatud toas on olemas kõik, et peagi ilmavalgust nägev printsess end hästi tunneks.

Videos on näha ka seinale riputatud beebiriideid, milles vastne ilmakodanik ringi roomama hakkab. Magamisasemeks on lapsele üles seatud valge ovaalse kujuga häll. Jonnituju leevendamiseks on Perry toa nurka organiseerinud kiiktooli, kus röökivat last edasi tagasi kiikudes maha rahustada.