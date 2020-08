Tüütud äädikakärbsed leiavad igal aastal tee meie kodudesse. Kuigi neid loomi võib kodudes kohata aastaringselt on just suve lõpp see aeg, kus äädikakärbsed kõige aktiivsemad on. Tibatillukestest toakaaslastest vabanemine on õnneks imelihtne.