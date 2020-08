Ibis ja Swissôtel tunnistati Eesti turvalisimateks hotellideks

Märgist ALLSAFE annab välja maailma juhtiv sertifitseerimisbüroo Bureau Veritas. Ibis ja Swissôtel on ainukesed majutusasutused Eestis, keda on auditeeritud ja kes on selle märgise saanud.

«Puhastus- ja ohutusmeetmete kasutuselevõtt majutusasutustes on praegu väga oluline, kuid ainult tegemisest ei piisa. Usalduse jaoks on vaja ametlikku kinnitust ja selle järele on täna ka nõudlust. Märgis on kinnituseks, et ettevõte tõesti sisuliselt ja järjepidevalt panustab. Accori hotellid Swissôtel ja Ibis on selles osas positiivselt silma paistnud,» sõnas Bureau Veritas Eesti sertifitseerimise juhataja Andro Kivistik.

Hotelli Ibis Tallinn Center tegevjuht Madis Laid sõnas, et maksimaalse puhtuse ja ohutuse tagamisest majutusasutustes on saanud uus normaalsus. «Peame tegema lisakulutusi, et hoida hotell ohutuna ja turvalisena ning tagada kindlustunne, mida külastajad praegu eriti otsivad. See on ka üks põhjustest, miks majutushinnad ei saa tegelikult meeletult langeda,» ütles Laid.

Swissôteli tegevjuht Gilles Felgen tõdes, et praegusel ajal kirjutatakse puhtusestandard ning hügieeninõuded ümber ja sellest saab üks olulisemaid määrajaid majutuskoha valimisel. «Olles osa Accori grupist, kes on kiiresti initsiatiivi haaranud, saame turul olla teerajajad ALLSAFE'i standardite tutvustamisel. Meid külastades saavad kõik tunda end turvaliselt – nii hotellitoas, restoranis kui spaas,» rääkis Felgen.

Mõlema hotelli juhid on tuleviku suhtes mõõdukalt optimistlikud ning olenemata sellest, et koroonaviirus on andnud kogu turismisektorile valusa löögi, ei plaani Accori hotellid Eestis oma uksi sulgeda.

ALLSAFE'i ohutusstandard. FOTO: Ibis Tallinn Center

«Tänaseks oleme kosunud ja olulise kogemuse võrra rikkamad. Meie töötajad kannavad kaitsemaske või kaitsevisiire, kuid lisaks sellele viime läbi põhjalikke puhastusprotseduure. ALLSAFE'i standardite järgimisega teeme endast oleneva, et tagada klientidele võimalikult ohutu külastuskogemus ka keerulisematel aegadel,» sõnas Swissôteli tegevjuht Gilles Felgen.

ALLSAFE'i rahvusvahelised puhtuse ja ohu ennetamise standardid ning märgise lõi Accori hotelligrupp Covid-19 pandeemia tõttu klientide ja töötajate hotellis turvalise viibimise tagamiseks. Standardid on välja töötatud, auditeeritud ja atesteeritud koostöös sertifitseerimisbürooga Bureau Veritas, mis on juhtiv büroo ettevõtete testimise, inspekteerimise ja sertifitseerimise valdkonnas.