IKEA poe ehitust varjutavad murepilved

Rae vald võttis juulis vastu IKEA kaubamaja detailplaneeringu ja on selle avalikustamise planeerinud augusti lõppu. Uut ehitist ei toeta aga sugugi kõik lähikonnas elanikud. Muu hulgas tuuakse välja, et sisustuspoodi planeeritakse ohtliku ettevõtte ohualasse.

Rae valda Kurnasse Tallinna ringtee äärde plaanib mööbligigant IKEA rajada 40 000 ruutmeetri suuruse kaubamaja. Kõigile see plaan ei meeldi. Näiteks on välja käidud argument, et teisel pool ringteed asuv Maxima logistikakeskus kasutab oma tegevuses ammoniaaki ja diislikütust.