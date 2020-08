600-aastase ajalooga hoonete restaureerimise käigus on pieteeditundega säilitatud ajalookihistusi ja jäetud need külastajale nähtavale. Nõnda saab söögitoas näha 19. sajandist pärit sumedates pruunides toonides tapeeti, millel väänlevad mustrisse greifid. Samuti leiab söögitoa kapist läbi trepihalli minevast salakäigust hõrkroosat marmorit imiteeriva tapeedi, mis on Eesti mõisate leidude hulgas tõeliselt haruldane. Ainulaadsed on ka Anija mõisa stukid fassaadil, need on tõenäoliselt ainsad figuraalsed reljeefid Eesti mõisaarhitektuuris.