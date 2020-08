Viimastes tootearendusfaasides olev luksusjaht Nemesis One meenutab oma välimuselt rohkem reaktiivlennukit kui jahti. Süsinikfiibrist valmistatud ülikiire alus on võimeline vees liuglema üle 90 kilomeetri tunnis.

Futuristliku välimusega ja kõrgtehnoloogiliste lahendustega jahi kogupikkus on ligikaudu 100 meetrit ning selle saab vastavalt kliendi soovidele sisustada. Jahi kõige uuenduslikumaks osaks on selle puri. Traditsiooniliste purjede asemel on jahil hoopis üks süsinikfiibrist valmistatud tiib, mis liigub automaatselt vastavalt tuule suunale.