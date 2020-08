Päästeameti kaardistuses on ligikaudu 2000 kasutuseta hoonet. Kaardistatud on peamiselt tiheasustuses ehk linnades ja muudes asulates olevad hooned, mis võivad inimesele ohtu kujutada.

«Kõnealustes hoonetes kogunevad sageli kodutud ning on ka juhuseid, kus kasutuseta hooneid on põlema süüdatud. Samuti võib sellistes hoonetes käimine kujutada ohtu noortele ja lastele. Selleks, et ohuolukordi minimaliseerida, seirab päästeamet kasutuseta hooneid,» rääkis päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.