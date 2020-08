Teeme selgeks: kas või toatemperatuuril hoiustamine on ohutu?

Enamik võitooteid, mida toidupoodides müüakse on pastöriseeritud, mis minimeerib tervisele kahjulike mikroorganismide levikut. Ka või kõrge rasvasisaldus aitab baktereid eemal hoida, kirjutab marthastewart.com. Juhul kui võile on lisatud soola, aitab ka see võil kauem värske püsida, kuna sool toimib loodusliku säilitusainena.