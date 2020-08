GALERII ⟩ Juminda poolsaare rahvas tähistas suure peoga kogukonna raske tööga valminud Leesi poe avamist

«Projektiplaan, finantsid ja ehitustöö – see on teie seinad, sarikad ja katus. Kogukond on vundament. Tagantjärgi võiks nalja visata, et mis ühtse kogukonnaga viga sellist projekti ette võtta? Aga enne poe taastamist olime me hajali elavad inimesed Juminda poolsaarel, kes teineteist möödaminnes viisakalt tervitasid ja vahel kogemata vestlema sattusid. Kogukonna ühendas töö kauplusega. Mullu sügisel startides sai asi alguse sellest, et ma rääkisin ühe naabriga ja siis teisega. Sõna levis. Selgus, et ideel oli kandepinda. Nii moodustus tuumikgrupp. Sellest soovitan alustada ja kui ilusti küsida – olen valmis ka nõu pakkuma,» ütles ta.