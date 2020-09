«Jääb mulje, et see on kujunenud tegevusalaks, kus loodetakse kergesti rikastuda kinnisvara omanike või üürnike arvel. See tegevus tuleks kindlasti seadusega reguleerida nii, et kinnisvaramaaklerina võivad tegutseda ainult atesteeritud maaklerid või vastava kinnisvara valdkonna kvalifikatsiooniga isikud,» toonitas HUGO.legal jurist Merike Roosileht.