Asjatundja selgitab: kas valida korter uusarenduses või järelturult?

Uusarenduste hind sõltub asukohast

Tihti oleme arvamusel, et uusarendused on esimeseks koduks liiga kallid ning kindlasti on need oluliselt kallimad juba valminud korteritest. Küll aga julgen väita, et see arvamus ei pea alati paika. Hind sõltub suuresti asukohast.

Kui räägime näiteks Tallinna lähipiirkondadest, siis Saku ja Saue puhul võib küll öelda, et uusarenduses olevad korterid on kallimad kui valmis korterid. Kui vaadata aga näiteks Viimsit, siis sõltuvalt korteri suurusele on valmis korterite hinnad juba väga lähedased uusarenduses olevate korterite hindadele. Peetris aga on praktiliselt igas suuruses korterite hinnad samad nii uusarenduste kui valmiskorterite puhul.

Kui tahta kindlasti kodu uusarenduses siis võib saada probleemiks see, et teie poolt soovitud asukohas kodu ostmiseks parasjagu puuduvad uusarendused või ei ole pakkuda enam sobivas suuruses kodu. Kui vaadata aga asja teist külge, siis uusarendusi rajatakse enamasti väga hea miljööga ja väärtuslikesse kohtadesse mis omakorda hiljem ise korterit müües võib tõsta kinnisvara väärtust. Iga arendaja tahab, et just tema poolt loodud kodud oleks erilised. Seega kui jätta endale valikuvabadus asukoha osas (mitte otsida kodu konkreetsesse piirkonda), siis võib leida endale väga põnevaid väljundeid. Lisaks, kui otsid terviklikku elukeskkonda, siis tasub vaadata arendusi, mis kerkivad kvartalitena, nii tead, et sind ümbritsevad maksevõimelised ja sarnaste väärtustega inimesed.

Kvaliteet - Kindlasti tuleks kontrollida uusarenduste puhul tausta, et kes on arendaja ja kes ehitaja. Mainekate kinnisvarabüroode ja korralike ehitusfirmade poolt ehitatud uusarendustes ei tohiks muretseda kvaliteedi pärast. Meie tegeleme klientidele kodude leidmise ja ehitamisega igapäevaselt ja seega anname endast parima, et ei ilmneks uute kodude puhul mingisuguseid probleeme ehituskvaliteedis.

Ühtlasi uusarenduse puhul olete esimene elanik tavaliselt teie ise. Seega ei pea muretsema selle pärast, et kas eelmine omanik on korterit heaperemehelikult hoidnud või mitte. Kodu oleks täiesti uus!

Valmis kortereid on alati pakkuda

Nagu rääkisime juba uusarenduste punktis, siis täna on veel palju piirkondi, kus juba valmis ehitatud korterid on täna soodsamad kui uusarenduses. See tähendab, et Teil ostjana on vaja võtta väiksem pangalaen, või otse välja ostes jääb rohkem raha kätte kodu sisustamiseks või muudeks kulutusteks. Rääkides Tallinna lähipiirkondadest siis näites Sakus ja Sauel võib saada valmis korteri, sõltuvalt korteri suurusest, ligi 20 000 - 60 000 eurot soodsamalt.

Valmis korterite puhul on väga suur pluss see, et kui teie soovite endale kodu mingisse kindlasse piirkonda, siis valmis kortereid on tavaliselt alati pakkuda.

Ühtlasi on valikuvabadust natukene rohkem, sest ka kindla piirkonna siseselt on kohad, mis on näiteks infrastruktuuri osas paremas positsioonis kui teised. Olgu see siis näiteks bussipeatuse lähedus uuele kodule, või jalutusteekonna pikkus lähimasse poodi. Uusarendused aga luuakse tavaliselt kohtadesse, kus eelnevalt kinnisvara ees ei ole, seega tihti on valikuvõimalused nendega pisut väiksemad.

Valmis korterite puhul on plussiks see, et seal on keegi juba eelnevalt elanud ning kui on ilmnenud mingeid ehitusliku kvaliteedi probleeme siis tavaliselt on need kõik juba lahendatud. Ühtlasi on probleemid juba teada ning praegune omanik saab uue omaniku kõigi vanade ja potentsiaalsete tuleviku probleemidega kurssi viia. Küll aga peame paraku tõdema, et mitte kõiki kortereid ei hoita heaperemehelikult seega valmis korterit ostes tuleks kindlasti vaadata objekti ka selle pilguga, et kas ja kui palju tuleb jätta raha renoveerimiseks või korrastamiseks.

Kokkuvõtlikult võime öelda, et nii uusarenduste kui ka juba valmis korterite puhul on plusse ja miinuseid. Piirkonniti ei ole uusarendused enam oluliselt kallimad kui valmis korterid, kuid olenevalt sellest, et kuhu oma esimest kodu ostma hakkate võib see siiski nii olla. Valikuvabadust on valmis korterite osas natukene rohkem seega tihti leitaksegi oma esimese kodu just sellest segmendist! Küll aga on iga inimese silmis plussid ja miinused erinevad, seega loodan, et see artikkel andis natukene selgust asjade osas, mida nende kahe variandi puhul kaaluda.