Üüriäri telgitagused: kas üürnikule võib leppetrahvi pähe määrida?

Vaatamata sellele, et üürnik on lepingu allkirjastanud ja sellega leppetrahvi olemasolule nõusoleku andnud on leppetrahvi üürnikult nõudmine õigustühine. Üürniku leppetrahviga nõustumine ei muuda seda seaduslikuks, sest seadus keelab selgelt üürniku vastu rakendatava leppetrahvi.

Kui üürilepingus on leppetrahv, mida peab lepingu rikkumise puhul tasuma üürileandja, on selline kokkulepe lubatud, sest see ei ole üürniku kahjuks tehtav kokkulepe. St kui üürileandja rikub üürilepingut ja üürilepingus on rikkumise puhuks kokku lepitud leppetrahv, on üürileandjal kohustus üürnikule leppetrahvi maksta.