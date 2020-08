Leah Mellardi sõnul on koroonakriis tema rahakotti korraliku augu purenud. Naise sõnul sai kõik alguse hetkest, mil ta kodukontori suunati ning palka kärbiti. Kodus töötades on naise kommunaalarved lakke sööstnud, mille tõttu tuleb 25-aastane neid vaevu ots-otsaga kokku, kirjutab thescottishsun.co.uk .

Hirmkallite üürihindade poolest tuntud Londoni kesklinnas elav Leah on pidanud kiirelt uue olukorraga kohanema. «Kodus töötamine on olnud väga keeruline, iga sent loeb. Tunnen justkui oleks ma tagasi oma tudengipõlves, mil pidi rahaga väga ettevaatlikult ringi käima,» räägib ta.