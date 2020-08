Kuninganna Elizabeth II üheks ametlikuks residentsiks olev keskaegne Windsori loss on aastakümneid kohale meelitanud huvilisi nii lähedalt kui kaugelt. Koroonakriisi tõttu on kuninganna vähemalt selle aasta lõpuni oma õukonna Londoni kesklinnas asuvast Buckinghami paleest just Windsori lossi kolinud. Sellest hoolimata on Tema Majesteet otsustanud pea 40 aastat avalikkusele suletud olnud aia taas rahvale avada.