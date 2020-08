KAE NALJA ⟩ Populaarse uuskasutuspoe kelmikas müügikuulutus teeb süütust lauakesest sekspommi

Kaupluseketi Rakvere poes asuvat 35 kilogrammi kaaluvat puitlauda kirjeldatakse, kui kaunist siresäärset lauda. Müügikuulutusest loeb välja, et hea säärejooksuga laual on kuskil siin ilmas ka suurem õde olemas. Kes teab, äkki on temal veelgi siredamad sääred.