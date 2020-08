Google annetas Eesti Toidupangale kopsaka summa

Alates koroona pandeemia lahvatamisest, on Google heategevuslik üksus Google.org toetanud raskustesse sattunud kohalike kogukondade abistamisega tegelevaid heategevusorganisatsioone 100 miljoni dollari (84,66 miljoni euro) eest üle maailma. Eestist valiti toetuse saajaks Eesti Toidupank, viidates pikaaegsele pühendumusele aidata toiduabiga toimetulekuraskustesse sattunud inimesi.

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis, eesmärgiga leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu. Tänaseks tegutseb Eestis 15 Toidupanka, kes kõik töötavad päevast päeva selle nimel, et päästa kaubandusest söögikõlbulik toit ja jagada see puudust kannatavatele inimestele.