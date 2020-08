AJALOOLINE PAKKUMINE ⟩ Võimsa minevikuga Uderna koolimaja pinke on nühkinud nii Friedebert Tuglas, Konrad Mägi kui ka Jaan Kärner

Kooli pole Uderna külas olnud juba aastaid. Õpilased käivad tänasel päeval haridust omandamas hoopis Elva linna koolis. Peale kooli sulgemist tegutses uhkes puitmajas aastaid muuseum, kuid ka see on nüüdseks oma pillid kokku pakkinud ning maja on õnnetult lagunema jäetud.

Nüüd on aga kõigil väga hea võimalus Uderna koolimajale taas elu sisse puhuda. Praegune omanik on alustanud maja renoveerimisega vastavalt võimalustele ja võimekusele ning isegi muinsuskaitseamet toetab osaliselt renoveerimistöid.

Hoone ise on rahuldavas seisukorras. Rekonstrueerimise korral on võimalik hoonest luua endale suur elumaja, külalistemaja või hoopis miskit muud. Ruutmeetreid on majas kokku 572,2 ning kinnistu kogupindala on 850 000 ruutmeetrit.