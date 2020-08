Keskkonnaagentuur: Eestis tegutseb palju ebaseaduslikke elektroonikaromude lammutajaid

Pilt on illustratiivne.

Elektri- ja elektroonikaseadmed on muutunud pea kõikjal maailmas elu lahutamatuks osaks. Eurostati andmetel on viimastel aastatel ainuüksi Euroopa Liidus igal aastal turule toodud üle 10 miljoni tonni uusi elektri- ja elektroonikaseadmeid, ent tehnoloogilise võidukäigu varjupooleks on vajadus ajale jalgu jäävatest seadmetest vabaneda.