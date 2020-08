Pikka aega on peetud debatti selle üle, kas pikas perspektiivis on keskkonnasõbralikum vana amortiseerunud hoone renoveerida või see sootuks uuega asendada. Nüüd on leidnud kinnitust tõsiasi, et uue hoone ehitamine on kordades keskkonnale kahjulikum kui vana korda tegemine.