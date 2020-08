​Täna avati Tallinnas põhjalikult rekonstrueeritud ajalooline Nõmme päästekomando. Tegemist on esimese omataolise komandoga Eestis, kus päästjate tervise kaitseks on eraldi must ja puhas tsoon, et puhtad ja saastunud riided ning varustus omavahel kokku ei puutuks.