Viimane etapp koidab: Mustamäe uusarenduse ehitus jätkub täiskäigul

Rootsi börsifirma Bonava sõnul on Uus-Mustamäe arendusprojekt hetkel ilmselt kogu Eesti suurima töös oleva ehitusmahuga uusarendus, kus kokku on ehituses 340 uut korterit.

Uus-Mustamäel on alanud kolmanda etapi ehitustööd. Etapp koosneb kolmest Aiandi 8 kinnistule rajatavast kortermajast kokku 77 uue korteriga ning suuremõõtmelisest Uus-Mustamäe pargialast, mis valmib koos Aiandi 8 hoonetega. Antud etapi korterite müük on olnud edukas, müüdud on kolmandik rajatavatest kodudest.