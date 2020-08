Üürnike rajud pihtimused: tulin paljalt duši alt ja omanik marssis jultunult korterisse

«Täna siis vaatan rahus telekat, kui järsku keeratakse võtmega uks lahti. Olin südari äärel, kuna teadsin, et elukaaslane on hetkel tööl. Sisse sadas omanik, kes teatas, et oi, tema arvas, et olen tööl ja ta tuli lihtsalt vaatama. Ma olin nii šokeeritud, et ei mäletagi täpselt kas ja mida ma talle tol hetkel vastasin.»