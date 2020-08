Torma mõisakompleks muutub põnevaks öölaadaks

Laada põnevamaid kohti on ligi 1000-ruutmeetrine härjatall, mis on Eesti suurim laada siseala ja muutub laada keskpunktiks vihmase ilma korral. Tall on valgustatud kohalike annetatud lampidega.

Tegevust leiab ka välialal, kus astuvad üles mõõgavõitlejad ja tuletantsijad ning keskööl on ilutulestik, avatud on lasteala, kus on batuudilinnak, miniloomaaed ja muinasjutuvestjad. Võimalik on minna ka põnevale öömatkale metsa.