Torma mõisakompleks muutub salapäraseks öölaadaks

Torma mõisakompleksis süüdatakse Muinastulede ööl tõrvikud, lõkked, valgusketid ja prožektorid. Salapäraselt kaunis valguses elustub kompleksis kunagine mõisamiljöö ja algab taas kauplemine. Laadalistele avatakse nii 3 hektariline väliala, kui ka unikaalne härjatall. Kogu alal on kokku ligi 100 müügikohta – müüakse marineeritud vutimune, marineeritud kala, kihelkonna mustritega kaunistatud käsitöökõrvarõngaid ja palju muud omanäolist toitu ja käsitööd, mida tavalistest kauplustest ei leia.

Laada põnevamaid kohti on ligi 1000 ruutmeetrine härjatall, mis on Eesti laatade suurim siseala ja muutub laada keskpunktiks vihmase ilma korral. Tall on valgustatud kohalike inimeste annetatud lampidega. Tänu kohalikele inimestele on härjatallis iga müügikoht valgustatud eriilmelise lambiga, mis pärinevad mitmekümne aasta tagusest ajast. Tallis on koha leidnud kümnete käsitöömeistrite müügipunktid ning lisaks saab seal osaleda töötubades, kus õpetatakse tegema nii rakulkasid kui ka keraamikat.

Huvitavat tegevust leiab ka välialal. Iga täistund toimub midagi põnevat – mõõgavõitlejad, tuletantsijad, keskööl ilutulestik. Kogu kujundus ja tegevus on stiilis, mis annab tunde, et oledki sattunud ajas paarsada aastat tagasi keset hilisõhtust pidu mõisakompleksis. Üritusel kõlab miljöösse sobiv rahulik muusika. Võimalik on minna ka põnevale öömatkale metsa.

Pere väiksemaid ootab suur lasteala, kus on batuudilinnak, miniloomaaed ja muinasjutuvestjad. Loomulikult ei puudu ka suhkruvatt, mis Muinastulede ööle kohaselt on ka helendav. Korraldajad soovitavad ka laadalistel kaasa võtta midagi helendavat – helkivad riided, vilkuvaid lampe, helkureid, et täiendada laata valgustavat tuledesära.

Väga palju on mõeldud, et laadakülalistele oleks pakkuda põnevat sööki ja jooki. Laadal on eraldi toitlustusalad ning veini- ja õlletelk. Lisaks avarale laadaalale on ettevalmistatud ka parkimisalad, kuhu mahub üle pooletuhande sõiduki.