Kodu müüki kaaludes leiate kindlasti paar kohta, mis vajaks uuenduskuuri, et tõsta potentsiaalse ostja silmis kodu sobivust ning tõstaks teie jaoks ka väärtust. Kui olete oma kinnisvaraomandi unarusse jätnud, siis just nüüd on aeg võtta end kokku ja värvida paar seina, parandada trepp või lekkiv kraan. Samuti, kui ostja leiab probleemi nagu kahjustatud katus või halb torustik, peate tehingu lõpuleviimiseks maksma nende probleemide lahendamise eest.