GALERII ⟩ Pärnus avatakse Eesti üks moodsaimaid lasteaedu

«Üle pika aja on Pärnu saanud uue lasteaia. Soovisime, et see oleks kaasaegne ja huvitava arhitektuurse lahendusega. Soovid on täitunud – esmaspäeval avatav lasteaed on Eesti üks moodsamaid ja selles on arvestatud paljude laste arenguks oluliste detailidega. Vähetähtis pole ka ujula, mida saavad kasutada nii lapsed kui täiskasvanud,» rääkis Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.