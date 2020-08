Tallinna botaanikaaed kutsub tomatipeole

Tomatite kasvatamine on aastatega muutunud üha populaarsemaks. «Maailmas ja ka Eestis on aretatud arvukalt tomatisorte, mille taimed on erineva kõrgusega ja lehestikuga. Viljad on erinevad kuju ja suurusega, alates mõnest grammist kuni isegi ühe kilogrammini. Väga vähesed teavad, et tomatite maitsespekter võib olla tavalisest hapukast kuni magusani ja seda erineva vürtsikusega. Näitusel saab näha ühevärviliste tomatite kõrval ka kahevärvilisi triibu- või laigumustrilisi, punaste ja oranžide kõrval ka kollaseid, roosasid ja peaaegu musti või valgeid,» tutvustas algavat näitust kuraator Tiia Jaanus.