Levinud vigu, mille otsa esimese kodu ostjad alatasa komistavad

Luminori partnersuhete juhi sõnul on esimese kodu ostmine tõsine pikaajaline otsus, mida tuleb hoolikalt kaaluda ja milles tuleb targalt tegutseda. «Kodu ostmiseks on alati hea aeg, kuid seda valides tuleb silmas pidada, et see vastaks sinu vajadustele. Vältida tuleks spontaanseid ja emotsioonidest lähtuvaid oste. Samuti tuleb kodu valimisel kaaluda kõiki plusse ja miinuseid, et ei peaks tagantjärele tehtud valikut kahetsema,» soovitab Jasinski.