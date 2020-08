ÄGE PAKKUMINE ⟩ Harku vallas müüakse suvilat, mis näeb välja kui Baaba-Jagaa hüti luksuslik versioon

Kinnistul asuv rookatusega omanäoline suvila on ehitatud 1975. aastal. Maja ehitusprojektis on kirjas, et selle ehitusalune pindala on 32,8 ruutmeetrit ning kahekordse maja sees on ruutmeetreid 49,8. Lisaks pääseb teiselt korruselt mõnusale rõdule, kus võrkkiiges rahulikult tukkuda saab.