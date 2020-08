Mängimine, liikumine ja puhkamine on lapse arengu seisukohalt väga olulised tegevused. Kui lastel on mängimiseks piisavalt vaba ruumi, siis arendavad nad mänguhoos oma loomingulisust, loogilist mõtlemist ja motoorseid oskusi. Seetõttu on oluline, et lastetuba on turvaline ja ohutu keskkond, mis toetab neid tegevusi.