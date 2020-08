Louisi armastus tulnukate ja kosmoselaevade vastu algas juba väga noorest east. Mehe kiindumust 1979. aastal valminud ulmefilmi «Tulnukas» on lausa nii suur, et ta muutis oma perekonna nime Nostromoks, mis on teadupärast filmi tegevuskohaks oleva kosmoselaeva nimi.