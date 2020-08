Mõnel inimesel seda küsimust ei tekigi, sest osad meist armastavad vannis käia ja teised ei tee seda kunagi. Kui see küsimus siiski kerkib, tuleb lähtuda ruumi suurusest ja olemusest ning praktilistest ootustest. Dušinurk võtab reeglina vähem ruumi, on lihtsamini hooldatav ja seega üldiselt praktilisem valik, samuti kulub duši all käies vähem vett kui vannis, seega on tegu ka säästlikuma valikuga pikas plaanis. Kuna vannis duši all käia ei ole kuigi mugav, siis on vann pigem luksusese, mis valitakse suurtesse vannitubadesse, kuhu mahub kõrvale ka dušinurk. Kui juba valida vann, siis võiks eelistada ilusa disaini ja stiilse vormiga ajatut vanni.