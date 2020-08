Udupeene Buckinghami palee külastamine ei ole odav lõbu ning hetkel on selle uhke lossi uksed külalistele teadmata ajaks suletud. Õnneks ei ole vaja pead norgu lasta, sest Caytoni külas North Yorkshire krahvkonnas asuv «kuninglik» karavan on pea sama uhke kui Buckinghami palee ise.

Cayton Bay puhkekeskusesse pargitud karavan on maast laeni siniverelise võõrustamiseks üles vuntsitud. Karavani sisse astudes tekib tunne, justkui olekski päris palees, kuid see loss on palju väiksem. Ukse vahelt sisse piilumise ja purpurpunastel toolidel istumisega valikud ei piirdu – jah, siin saab ka öö veeta.