AITA AIDATA! ⟩ Raskustesse sattunud Valga suurpere võib kodust ilma jääda

Valga sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre ütles Kodustiilile antud intervjuus, et kohalik omavalitsus on probleemist teadlik, ent kuna see jõudis nendeni viimasel minutil, pole neil ressursse, et pere kodu päästa. Kui peaks rakenduma kõige mustem stsenaarium, leiab kohalik omavalitsus perele ajutise peavarju. Pikaajaline lahendus leitakse koostöös perega.