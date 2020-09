Uut kodu vaatama minnes tuleb kriitilise pilguga üle vaadata ka elektrisüsteem, mis võib olla potentsiaalne tuleohuallikas. See on eriti oluline vanemates majades, kus ka elektrisüsteem on vanem ja seega tuleoht suurem. Ehkki korraliku kontrolli saab teostada vaid elektrik, on mõned asjad, mida saab igaüks ise jälgida. Elektriinsener Ragnar Roos annab soovitusi, mida uut kodu vaatama minnes kindlasti tähele tuleks panna.