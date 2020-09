Kodu kujundades pöörduvad koduomanikud tihtipeale sotsiaalmeedia poole. Euroopa juhtiv köökide jaemüügispetsialist Wren Kitchens soovis sellest lähtuvalt teada, milline köögistiil Instagramis kõige enam populaarsust kogunud on.

Ettevõtte analüüsis enam kui 500 000 Ameerika kasutaja üles laetud postitust, et näha, millised trendituuled 2020. aastal kõige suurema tähelepanu pälvinud on. Wren Kitchensi uuringust selgus, et koduomanikke kõnetavad kõige enam kaasaegse interjööriga köögid, vahendab thekitchn.com. Klassikalisi, maalähedasi ja ka industriaalset joont hoidvaid kööke jääb aastatega üha vähemaks.