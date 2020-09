Hinnalistest ja kaua kapis seisnud asjadest on mõnikord üpris raske lahti öelda. Asjad kipuvad kuhjuma ning aastakümneid tagasi kantud rõivad unustusse vajuma. Selleks et riidekapp nõiakaevu kombel üle ei ajaks, soovitavad asjatundjad küsida endalt need viis küsimust.