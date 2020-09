Noorpaari uus kodu on muljetavaldavalt suur. 1035 ruutmeetrine elamine on kahe inimese jaks selgelt ülemääraselt suur – kas on oodata peatset perelisa? Kahekorruseline uhke villa on ehitatud 1980ndatel ning seda on aastate jooksul korduvalt kaasajastatud. Elamises on kokku seitse magamistuba ja kümme vannituba.