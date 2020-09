Ebamaine arhitektuur: Austraalia väikelinnas asub üks väga kummalise välimusega maja

Ebamaise välimusega maja arhitekt on Graham Birchall, kes alustas maja ehitusega juba 1983. aastal. The Bubble House'i nime kandva maja ehitamine käis üle kivide ja kändude ning võttis kümme aastat, kuid valmis see sai. Birchall ehitas maja koos äiaga, töötades selle kallal suurema osa õhtuid ja nädalavahetusi.