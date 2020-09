Harry ja Meghani naabritel kopp ees: kaua võib selline jama kesta!

Hommikust õhtuni kuningliku paari kodu ümber tiirlevad paparatsod on kui kärbsed, kes on naabrite elu maapealseks põrguks teinud. Daily Star andmetel on Harry ja Meghani naabrid kaamerameeste pidevast kohalolekust väga häiritud. Ka hordidena kuningliku paari kodust mööda sõitvad uudistajad ei tee kohalike elu kergemaks. Rahulikust Montecito asulast on saanud uus turismimeka.