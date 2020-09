Austraalia mees Ben Balderston oli just kohvi tellimas, kui helises ühtäkki ta telefon. Neli kilomeetrit eemal oli alanud oksjon majale, millele mees pikemat aega hammast ihunud oli.

«Kui kaugel sa oled,» päris murelik hääl teiselpool telefonitoru. Selgus, et uneuimas Ben oli segamini ajanud oksjoni algusaja. «Ma arvasin, et see algab kell kümme,» kostis Ben ja tormas ummisjalu oksjonile.