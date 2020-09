«Harry Potteri» filmidest kuulsaks saanud loss ägab ropusuiste ja vägivaldsete külaliste all

Northumberlandi hertsog ja hertsoginna on oma kodu andunud filmifännidele lahkelt avanud, kuid iga heategu ei jää karistuseta. Eriolukorra tõttu pikalt suletud olnud Alnwicki loss avati hiljuti taas külalistele. Ohutuse tagamiseks on aga sisse viidud mõned muudatused, mis on tekitanud külalistes tuska.