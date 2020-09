Kodu valimine: millal võiks üürikorteri päriskodu vastu vahetada?

«Kuna iga inimene on erinev, siis on keeruline anda ühtset vastust, kas kodu peaks üürima või ostma. Need inimesed kes väärtustavad turvatunnet ja kindlust, võiksid kalduda pigem ostmise poole ning need, kes on valmis elukohta iga paari aasta tagant vahetama, saavad hästi hakkama ka üürikodudes,» ütles Luminori Baltikumi kliendikogemuse juht Kristjan Jasinski. «Teisalt tasuks ühel hetkel ka üürikodu valinud inimestel mõelda kaugema tuleviku peale, sest pensionieas võib kodu üürimine üle jõu käia.»