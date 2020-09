KUUÜLEVAADE ⟩ Jõukurid vedasid Tallinna korterituru üles

Teisalt mõjutab tema sõnul turgu korteritehingute arv, mis oli mullu sama ajaga võrreldes 20 protsenti madalam. Kui paar kuud oli juba tunne, et koroonakriis on möödas ja tehingumahud tõusid stabiilselt, siis käivad ostjate tujud koos koroona-uudistega üles-alla.

«Samas on võrreldes paari kuu taguse ajaga kasvanud oluliselt kinnisvarapäringute arv, mis näitab, et ostjate huvi ei ole kuhugi kadunud,» sõnas ta.

«Üks päev teatab Eesti Pank, et negatiivne mõju on oodatust väiksem, teisalt tuleb haigestumisi vaikselt juurde. Ostjad, eriti just keskklass, ei tea, mida teha ja võtavad igaks juhuks ettevaatliku positsiooni,» selgitas Vahter.