Asjatundja teeb pildi selgeks: kuidas kujundada õpisõbralikku lastetuba?

Toa meeleolu

Esimese sammuna soovitab sisekujundaja nõu pidada lapsega ja mõista, mis on tema soovid. «Lapse soovidega arvestamine on oluline, sest sellest sõltub kui mugavalt ja hästi ta ennast oma toas tunneb. Mugavus ja heaolu mõjutavad lapse produktiivsust ja meeleolu nii õppimise kui ka mängimise ajal. Oluline on leida lapsele sobilikud värvitoonid, materjalid ja stiil,» selgitas Stabulniece.

Eelkooli ja algklassi lapsed armastavad kirkaid värve ja lõbusat temaatikat. Nende kasutamine on veidi ohtlik, sest eredad värvid ja lustakas kujundus võivad hakata häirima õppetegevust. Lapsevanematel soovitatakse kasutada pigem universaalseid ja neutraalseid värve ja kujundust, mis sobib ka teismeeas noorele.

«Soovitan kaaluda Skandinaavia stiili - looduslähedased toonid ja materjalid, lakoonilised vormid. Sellisel juhul on toa muutmine ja kohandamine oluliselt lihtsam. Lisaks sobib selles stiilis ruum nii poisile kui ka tüdrukule. Värvide poolest sobivad hästi sinepikollane, mündiroheline, must ja valge,» rääkis Stabulniece, lisades, et erksamaid värve tasub kasutada teistes sisustuselementides nagu kardinad, voodipesu ja vaip.

Eraldi ala magamiseks ja puhkamiseks

Õpilase toa juures on oluline, et oleks olemas eraldi ala puhkamiseks, et saaks teha õppimise jooksul pause. «Soovitan valida lapsele mugav ja ergonoomiline voodi, mis muudab toa mõnusaks. Samuti tasub kaaluda multifunktsionaalse mööbli kasutamist, mis aitab luua kompaktse ja mugava ruumi. Hea idee on ühendada ühe mööbliesemena voodi, arvutilaud ja panipaik,» kirjeldas Stabulniece.

Ergonoomiline mööbel

Lapse õpikeskkonda sisustades on oluline valida sinna ergonoomiline mööbel, mis toetab rühti ja kehahoiakut. «Näiteks võib mõelda ergonoomilisele töötoolile, millel annab reguleerida istme- ja seljatoe kõrgust, samuti istme sügavust. Populaarsed on ka lauad, mille taga annab seistes õppida, pakkudes seljale puhkust. Koolilapsel aitab igapäevaelu ja õppimist oluliselt paremini planeerida läbimõeldud töönurk. Lapse tuppa tasub lisada ka märkmetahvel või seinakleebis, kuhu ta saab oma päeva plaanid kirja panna,» sõnas sisekujundaja, kelle sõnul kasutatakse selliseid lahendusi ka hobide planeerimiseks.

Hästivalgustatud lugemisnurk

Paljud õpilased eelistavad lugeda diivanil või voodis pikutades. See võib aga halvasti mõjuda nii silmanägemisele kui ka lapse rühile. Selle vältimiseks tasub luua eraldi mugav lugemisnurk, kuhu sobib hästi näiteks pehme tugitool ja põrandalamp. Lisaks innustab hubane lugemisnurk lapsi lugema.

Ruumi mängimiseks ja lõbutsemiseks