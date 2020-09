Kolme ja poole meetri kõrgune eelajalooline hiidsisalik läks mehele maksma 1600 naela (1787 eurot), vahendab Metro. Dinosauruse aeda saamiseks oli vaja tellida kraana, et 76 kilogrammi kaaluv kuju oma kohale tõsta. Adrian arvas, et aeda püsti pandud dinosaurus on tore üllatus, mille üle Deborah kindlasti õnnelik on.